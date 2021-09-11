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في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. الملكة اليزابيث توجه رسالة إلى بايدن

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في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. الملكة اليزابيث توجه رسالة إلى بايدن
Reuters
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قالت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا إنها ما زالت تصلي من أجل الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وأشادت بالمجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء بعد الدمار.

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وقالت الملكة اليزابيث في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "مشاعري وصلواتي وكذلك عائلتي والشعب كله ما زالت مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة بالإضافة إلى العاملين في الإسعاف والإنقاذ الذين تم استدعاؤهم للواجب".

وأضافت "ما زالت زيارتي لموقع مركز التجارة العالمي في عام 2010 عالقة بقوة في ذهني".

وتابعت: "إنها تذكرني أنه مع تكريمنا لمن قضوا نحبهم من العديد من الدول والديانات والانتماءات نشيد أيضا بمرونة وتصميم المجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء".

تجدر الإشارة إلى أن 67 بريطانيا كانوا قد لقوا مصرعهم في هجمات 11 سبتمبر.

المصدر: رويترز

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