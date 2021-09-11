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جونسون: هجمات 11 سبتمبر لم تزعزع "الإيمان بالحرية والديمقراطية"

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جونسون: هجمات 11 سبتمبر لم تزعزع
AFP DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن منفذي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة لم يتمكنوا من "زعزعة الإيمان بالحرية والديمقراطية".

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وفي رسالة مسجلة ستعرض اليوم السبت بحديقة لندن الأولمبية خلال فعالية مخصصة لإحياء ذكرى هذه الهجمات، قال جونسون: "بينما فرض الإرهابيون عبء الحزن والمعاناة، وفي حين أن التهديد مستمر اليوم، يمكننا القول الآن إنهم لم ينجحوا في زعزعة إيماننا بالحرية والديموقراطية".

وأكمل: "لم ينجحوا في تقسيم دولنا وفي جعلنا نتخلى عن قيمنا أو جعلنا نعيش في خوف دائم..واقع أننا نجتمع اليوم - في الألم ولكن أيضا في الإيمان والتصميم - يظهر فشل الإرهاب وقوة الروابط التي توحدنا".

بالإضافة إلى ما سبق، تطرق رئيس وزراء بريطانيا في كلمته إلى عودة حركة "طالبان" إلى السلطة بالعاصمة الأفغانية كابل، بعد 20 عاما على الإطاحة بها من جانب الولايات المتحدة التي اتهمتها بإيواء زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل في مايو 2011 بباكستان.

تجدر الإشارة إلى أن 67 بريطانيا كانوا قد لقوا مصرعهم في هجمات 11 سبتمبر.

المصدر: "فرانس برس"

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