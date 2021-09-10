روسيا ترفع القيود عن الحركة الجوية مع بيلاروس اعتبارا من 21 سبتمبر

قال المركز العملياتي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، إن السلطات المختصة قررت رفع كل القيود المفروضة على الحركة الجوية مع بيلاروس اعتبارا من يوم 21 سبتمبر.

وأضاف المركز في بيانه اليوم: "نظر المركز العملياتي، في مسألة رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع بيلاروس. وفي ختام المناقشة، قررت الحكومة رفع جميع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع بيلاروس اعتبارا من 21 سبتمبر 2021".

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وأشار البيان إلى أنه سيتم استئناف الحركة الجوية بين الدولتين بالكامل، بعد أن بقيت محدودة لفترة بسبب الوباء.

المصدر: نوفوستي