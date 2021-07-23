روسيا تقرر استئناف حركة الطيران مع البحرين والدومينيكان ومولدوفا

قررت روسيا، مساء الجمعة، استئناف حركة الطيران مع البحرين والدومينيكان ومولدوفا، حسبما أعلنت السلطات الصحية الروسية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان، إنه تم، بعد المناقشات المناسبة وانطلاقا من الأوضاع الوبائية في الدول، اتخاذ قرار عن استئناف متبادل للطيران الدوري مع كل من البحرين والدومينيكان ومولدوفا، اعتبارا من 9 أغسطس.

واستأنفت روسيا بشكل عام حتى الآن حركة الطيران مع 48 دولة بعد أن علقت الرحلات الجوية مع الخارج في مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات روسية