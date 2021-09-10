بايدن: انتشار "دلتا" كورونا في الولايات المتحدة قد يستمر لبعض الوقت

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن انتشار متحور "دلتا" كورونا قد يستمر لبعض الوقت في الولايات المتحدة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في البيت الأبيض: "نحن في مرحلة صعبة من الطريق، قد تستمر لبعض الوقت".

وأضاف: "دلتا" شديد العدوى الذي بدأنا بالتحذير منه في يوليو، انتشر في أواخر الصيف مثلما حدث ذلك في الدول الأخرى".

وأعلن بايدن مصادقته على خطة جديدة لتوسيع نطاق التلقيح الوطني لمكافحة فيروس كورونا.

وتعتبر الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث إصابات كورونا بأكثر من 40 مليون حالة، والأولى من حيث الوفيات بنحو 674 ألف حالة.

المصدر: وكالات