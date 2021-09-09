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إجلاء المئات مع اشتداد حريق الغابات في جنوب غرب إسبانيا

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إجلاء المئات مع اشتداد حريق الغابات في جنوب غرب إسبانيا
Reuters JON NAZCA
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أجلت السلطات الإسبانية 500 شخص على الأقل من منازلهم اليوم الخميس وتعطلت حركة المرور مع اندلاع حريق غابات هائل في جنوب غرب البلاد.

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ونشب الحريق في سلسلة جبال بمدينة ملقة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وتوسعت رقعة الحريق خلال الليل، ما أدى إلى عمليات إجلاء بالقرب من منتجع استيبونا.

ومع اتساع نطاق الحريق، أخلت السلطات صباح اليوم الخميس منطقة سكنية بأكملها.

وقالت السلطات إن نحو 250 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، بمساعدة 29 طائرة.

كما أدى الدخان المتصاعد من الحريق إلى إغلاق حوالي 14 كيلومترا على طريق "إيه بي-7"، وهو طريق سريع رئيسي،  قبل أن تستأنف حركة المرور بحلول منتصف اليوم الخميس.

وذكرت خدمة إطفاء الحرائق الإقليمية في بيان أن التضاريس الوعرة جعلت إخماد النيران "عملية صعبة، وأضافت: "هناك منحدرات بارزة، ورياح عاتية تعقد وتيرة العمل."

وتنتشر حرائق الغابات في جنوب أوروبا خلال أشهر الصيف الحارة والجافة.

وقالت وزارة التحول البيئي الإسبانية إن 186 ألف فدان في مناطق الغابات والأدغال في البلاد احترقت حتى 29 أغسطس الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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