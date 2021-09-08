مسلحون يخطفون 20 شخصا في شمال غرب نيجيريا

قالت الشرطة النيجرية إن مسلحين خطفوا 20 شخصا في ولاية سوكوتو النائية، فيما وصفه مصدر بالحكومة المحلية بأنه امتداد لأزمة في ولاية زمفارا المجاورة حيث تشن السلطات حملة عسكرية.

وقال سنوسي أبو بكر، المتحدث باسم شرطة ولاية سوكوتو، إن مسلحين خطفوا 20 شخصا أثناء هجوم في منطقة دانج شوني النائية.

وأوضح مصدر من حكومة الولاية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الخاطفين استولوا أيضا على ماشية وإمدادات غذائية.

وقال المصدر إن سوكوتو تشهد زيادة في عدد العصابات الإجرامية التي تصل من زمفارا، حيث قطعت خدمة شبكات الهاتف والإنترنت بينما تقوم الأجهزة الأمنية بحملة ضد العصابات في الولاية.

ومنذ أواخر ديسمبر تخطف عصابات تسعى للحصول على فدى أطفالا من مدارسهم وقرويين من بيوتهم ومسافرين من سياراتهم في أنحاء شمال غرب نيجيريا بينما تواجه السلطات صعوبات في مواجهة عمليات الخطف.

المصدر: "رويترز"