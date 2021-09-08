 
مباشر

الهند.. غرق زورق وعلى متنه 100 راكب

أخبار العالم

الهند.. غرق زورق وعلى متنه 100 راكب
Reuters AH
غرق قارب في الهند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8q5

أعلنت السلطات المحلية في ولاية آسام الهندية غرق زورق كان على متنه نحو 100 راكب بات مصيرهم مجهولا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، اليوم الأربعاء، أن زورقا يقل نحو 100 راكب غرق في ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر.

وكتب رئيس حكومة ولاية آسام في تغريدة: "يعتصرني الألم إزاء حادث القارب المأساوي... وجهت إدارة ماجولي وجورهات للشروع في مهمة إنقاذ على وجه السرعة".

ولم تكشف السلطات الرسمية حتى الآن عدد ضحايا الزورق.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا