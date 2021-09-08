الـFBI ترفع قيمة المكافأة مقابل معلومات تؤدي للقبض على وزير داخلية "طالبان"

رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، قيمة المكافأة المخصصة لكل من يقدم معلومات تساعد في القبض على سراج الدين حقاني، الذي أصبح وزيرا للداخلية في حكومة "طالبان" لتصريف الأعمال.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، قد خصص مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي مباشرة إلى اعتقال سراج الدين حقاني، زعيم "شبكة حقاني" الفصيل الذي يوصف بأنه الأكثر شراسة داخل حركة "طالبان"، وهو مطلوب للولايات المتحدة لمسؤوليته عن تنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية والتخطيط والمشاركة في هجمات على القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حقاني مطلوب للاستجواب فيما يتعلق بهجوم يناير 2008 على فندق في العاصمة الأفغانية كابل، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم مواطن أميركي.

ويأتي ذلك بعد أقل من يوم من إعلان "طالبان"، تعيين حقاني وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال، علما أن حقاني كان على لائحة المطلوبين لدى واشنطن التي خصصت في السابق مبلغ 5 ملايين دولار أميركي كمكافأة لكل من يقدم معلومات تؤدي للقبض عليه.

المصدر: News Week