وزير داخلية "طالبان" ومصير الملاحقة الأمريكية ومكافأة الـ 5 ملايين دولار

أصبح الملا سراج الدين حقاني الذي عرضت واشنطن خمس ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات عنه، وزيرا للداخلية في حكومة طالبان لتصريف الأعمال في أفغانستان.

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يذكر أن سراج الدين حقاني هو زعيم "شبكة حقاني" الفصيل الذي يوصف بأنه الأكثر شراسة داخل حركة طالبان، وهو مطلوب للولايات المتحدة لمسؤوليته عن تنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية والتخطيط والمشاركة في هجمات على القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

ويشتبه في أن حقاني كان ضالعا في محاول اغتيال استهدفت الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في عام 2008.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قد عرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، ومن أجل الحصول على معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقاله.

يشار إلى أن مقاتلي شبكة حقاني تولوا مسؤولية الأمن في العاصمة كابل مباشرة بعد سيطرة طالبان عليها منتصف أغسطس الماضي.

المصدر: وكالات