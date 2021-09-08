إيران.. 26.8 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 26.8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وعدد الوفيات 538 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، "تم تسجيل 26.854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما بلغ عدد الوفيات 538 حالة وفاة".

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كما بلغ العدد الإجمالي للمصابين في إيران 5.210.978، وإجمالي الوفيات 112.430 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 4.453.651 والحالات الحرجة 7.534 شخص في العناية المركزة.

وبلغ إجمالي اللقاحات الموزعة حتى اليوم 31.450.694 جرعة موزعة على 20.558.038 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و 10.892.656 تلقوا الجرعتين.

المصدر: RT