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إيران تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

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إيران تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، أنه تم تسجيل 583 وفاة و27579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت الإحصاءات أن العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 5.156.986، أما إجمالي الوفيات فبلغ 111257 حالة. هذا ويبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن 4.394.083، فيما لا يزال هناك 7628 مريضا بكوفيد بحالة حرجة في العناية المركزة

ويبلغ اجمالي اللقاحات الموزعة حتى اليوم في البلاد 29.453.444 جرعة، وعد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 19.620.596 شخصا، وعدد الذين تلقوا جرعتين 9.832.848 شخصا.

المصدر: RT

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