إيران.. 610 حالات وفاة بكورونا خلال يوم والإصابات تتجاوز 25 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 25.8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و610 حالات وفاة جراء الفيروس.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد: "تم تسجيل 25.870 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وعدد الوفيات 610 حالات وفاة ويصبح بذلك العدد الإجمالي للمصابين في إيران 5.129.407 وإجمالي الوفيات 110.674 حالة".

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وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 4.362.814، في حين بلغت الحالات الحرجة 7.689 شخصا.

كما بلغ إجمالي اللقاحات الموزعة حتى اليوم 29.152.527 جرعة، موزعة على 19.467.858 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و9.684.669 تلقوا الجرعتين.

المصدر: RT