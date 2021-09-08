أفغانستان .. تاريخ طويل من تعاقب "الرايات"

بعد يوم من إعلان طالبان تشكيل حكومة جديدة في البلاد، لا تزال سفارة أفغانستان في موسكو ترفع على سارية بنايتها علم جمهورية أفغانستان الإسلامية المعتمد في النظام السابق.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن العديد من السفارات الأفغانية في الخارج لا تعترف حتى الآن بسلطة طالبان، وتعتبر نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، رئيسا للدولة بعد فرار الرئيس أشرف غني.

وكانت حركة طالبان قد أنزلت علم الحكومة السابقة في محافظة بنجشير، اخر معقل في البلاد كان خارج سيطرتها، ورفعت مكانه علمها الخاص.

الجدير بالذكر أن علم أفغانستان السابق كان أقر في عام 2013، وحمل ثلاثة ألوان هي الأخضر والأحمر والأسود، فيما كان علم البلاد عامي 2001 و2002، يتكون من الألوان الأخضر والأبيض والأسود مصفوفة بشكل أفقي.

وفي شأن ذي صلة، أفاد تقرير بأن أفغانستان غيرت 30 علما على مدى 102 عاما، من التأسيس كإمارة أفغانستان ثم المملكة، والجمهورية، والجمهورية الاشتراكية، وأخيرا الدولة الإسلامية، فيما تغير علم البلاد في عام 1919 وحده 6 مرات.

ورصد التقرير أن اللون الأحمر كان رئيسيا في جميع الأعلام السابقة التي مرت بأفغانستان، في حين ندر استخدم اللون الأسود الخالص، حيث استخدم مرتين بعد الاستقلال.

وحسب الكاتب صاحب التقرير، جوفان كورباليجا، فإن معظم الأعلام الأفغانية، بما في ذلك الأخير، كانت تستخدم أنظمة الألوان الثلاثة التي تُفسَّر عادةً على أنها، الأسود (رمز للعباسيين)، والأبيض (للأمويين)، والأخضر (الفاطميون)، لافتا إلى أنه من المثير للاهتمام استخدام ما يسمى بنظام الألوان العربي على الرغم من أن الأفغان ليسوا من أصل عربي.

ولفت كورباليجا إلى أن العلم عبارة عن قطعة قماش في جوهرها، لكنها يُحمّل بمعاني رمزية مكثفة عن الماضي والحاضر والمستقبل، تشير إلى الهوية، وهذا سر تعلق الشعوب بأعلامها الوطنية.

المصدر: diplomacy.edu + RT