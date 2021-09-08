الصين تبدي استعدادها لمواصلة الاتصالات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان
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أبدت الصين استعدادها لمواصلة الاتصالات مع قادة حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان، ووصفت تشكيلها بأنه "خطوة ضرورية" في إعادة الإعمار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي يومي في بكين ردا على سؤال ما إذا كانت بكين ستعترف بالحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلن عن قادتها أمس الثلاثاء، قال " إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان.. الصين تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها".
وأضاف وانغ: "نأمل أن تستمع السلطات الأفغانية الجديدة للناس من جميع الأعراق والفئات، من أجل تلبية تطلعات شعبها وتطلعات المجتمع الدولي".
المصدر: رويترز
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