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مصادر من "طالبان": الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

الصين: مستعدون لتنفيذ مبادرة "حزام واحد – طريق واحد" في أفغانستان بعد بسط الاستقرار فيها

أخبار العالم

الصين: مستعدون لتنفيذ مبادرة
Wu Hong / EPA / ТАСС
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وان فينبين.
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أكدت الحكومة الصينية أنها مستعدة لتنفيذ المشاريع في إطار مبادرة "حزام واحد – طريق واحد" في أفغانستان لكن بعد إعادة الاستقرار ووقف الاضطرابات في هذا البلد.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وان فينبين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "طالبان أفغانستان مستعدة لدعم مبادرة حزام واحد - طريق واحد والمشاركة في تطبيقها بشكل نشط. نأمل في أن تصبح الأوضاع في أفغانستان مستقرة... وهذا سيمثل بادرة لتدخل كابل في المرحلة المقبلة للتعاون الدولي".

وأشار وان فينبين إلى أن وقف الاضطرابات في أفغانستان سيمثل أساسا لنمو الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن التعاون في إطار مبادرة "حزام واحد – طريق واحد" سيعود بـ"المنفعة الملموسة" لشعبي البلدين.

وأمس الخميس قال نائب رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان"، عبد السلام حنفي، خلال مكالمة هاتفية مع مساعد وزير الخارجية الصيني، أو تزيانهاو، إن الحركة تعتبر مبادرة "حزام واحد – طريق واحد" مفيدة لأفغانستان لأن هذه المشاريع "ستسهم في تطور وازدهار المنطقة".

بدوره، وصف المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، الصين بأنها "شريك أساسي" بالنسبة لـ"طالبان".

المصدر: وكالات  

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