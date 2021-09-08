أكثر من 40 قتيلا بحريق في سجن بإندونيسيا
Reuters
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لقي 41 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في سجن بإقليم بانتن بإندونيسيا، وفق ما أعلنت عنه إدارة السجون الإندونيسية.
وقالت متحدثة باسم الحكومة وتقارير إعلامية إن حريقا اندلع في مبنى مكتظ بالسجن في مقاطعة بانتين الإندونيسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
وفتحت السلطات الإندونيسية تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.
المصدر: أ ف ب + رويترز
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