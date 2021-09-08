موسكو: مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة حول النووي الإيراني

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، استعداد موسكو للحوار مع واشنطن حول العودة إلى الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.

وكتب أوليانوف على "تويتر"، أن "روسيا مستعدة لدعم الحوار حول الاتفاق النووي مع زملائنا الأمريكيين".

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وجاء ذلك تعليقا على زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت ميلي إلى موسكو وباريس خلال الفترة بين 7 و10 سبتمبر الجاري.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن ميلي سيزور روسيا وفرنسا بهدف إجراء مشاورات حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: "تاس"