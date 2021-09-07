 
مباشر

مبعوث خاص أمريكي يعتزم زيارة موسكو وباريس لبحث برنامج إيران النووي

أخبار العالم

مبعوث خاص أمريكي يعتزم زيارة موسكو وباريس لبحث برنامج إيران النووي
AFP BRENDAN SMIALOWSKI
مبعوث واشنطن الخاص لإيران روبرت مالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8it

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوث واشنطن الخاص لإيران روبرت مالي سيزور موسكو وباريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وأوروبيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

إقرأ المزيد
واشنطن: لا يمكن انتظار إيران إلى الأبد حتى تستأنف المحادثات النووية
واشنطن: لا يمكن انتظار إيران إلى الأبد حتى تستأنف المحادثات النووية

وكان مالي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إدارة الرئيس جو بايدن "لا يمكنها الانتظار إلى الأبد" حتى تقرر إيران استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وكشف مالي في أغسطس الماضي أن الولايات المتحدة تملك خيارات بديلة في حال عدم إعادة إحياء اتفاق عام 2015، ومنها توقيع اتفاق جديد منفصل تماما عن ذلك الاتفاق الذي ينتهي مفعوله بحلول العام 2030.

أما الخيار الآخر فهو فرض عقوبات ضد طهران تأتي بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا