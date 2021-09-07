مبعوث خاص أمريكي يعتزم زيارة موسكو وباريس لبحث برنامج إيران النووي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوث واشنطن الخاص لإيران روبرت مالي سيزور موسكو وباريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وأوروبيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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وكان مالي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إدارة الرئيس جو بايدن "لا يمكنها الانتظار إلى الأبد" حتى تقرر إيران استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وكشف مالي في أغسطس الماضي أن الولايات المتحدة تملك خيارات بديلة في حال عدم إعادة إحياء اتفاق عام 2015، ومنها توقيع اتفاق جديد منفصل تماما عن ذلك الاتفاق الذي ينتهي مفعوله بحلول العام 2030.

أما الخيار الآخر فهو فرض عقوبات ضد طهران تأتي بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين.

المصدر: وكالات