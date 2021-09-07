طرح رسالة لتشرشل في مزاد يتحدث فيها عن تفكيره في "مهن أكثر ربحية من السياسة"

يُطرح للبيع في مزاد بلندن الأسبوع المقبل خطاب يعود لعام 1929 يقول فيه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل إنه يفكر في الخروج من معترك السياسة.

وفي الرسالة الموجهة لصديقه السير فريدريك بونسونبي، كتب تشرشل الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء بريطانيا في زمن الحرب العالمية الثانية عن رغبته في السعي لمهن "أكثر إمتاعا وأوفر ربحا" من عضوية البرلمان.

وكتب الرسالة في الثامن من أغسطس آب 1929، أثناء عبوره المحيط الأطلسي بعد نقاش في البرلمان قال عنه "كان واضحا أنني وحيد تقريبا في المجلس".

وأضاف تشرشل: "يجب أن تتذكر أن مجلس العموم هو مسرحي الدائم، وإذا أصبحت غير قادر على أن ألعب دورا فعالا فيه، فسيكون هذا هو الوقت المناسب بالفعل للتخلي عن طريق السياسة المرهق إلى حد ما لصالح مهن أخرى أكثر إمتاعا وأوفر ربحا خارجه".

وينظر كثير من المؤرخين إلى السنوات العشر بين 1929 و1939 على أنها "السنوات الجرداء" لونستون تشرشل، على الرغم من أنه ظل متفاعلا مع عدد من القضايا، من بينها الهند وتهديد ألمانيا إبان حكم أدولف هتلر، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 1940.

وستعرض الرسالة في مزاد في دار بونهام يوم 15 سبتمبر، ومن المتوقع بيعها بسعر يتراوح بين 4000 و6000 جنيه إسترليني.

المصدر: "رويترز"