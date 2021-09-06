الحكومة الأمريكية تنفذ أول عملية إجلاء بعد انسحابها العسكري من أفغانستان

قال مسؤول أمريكي إن أربعة أمريكيين غادروا أفغانستان اليوم الإثنين، بمعرفة "طالبان"، في أولى رحلات الإجلاء التي رتبتها الحكومة الأمريكية بعد انسحابها العسكري من أفغانستان.

وأوضح المسؤول في تصريح أدلى به للصحافيين على متن الطائرة التي أقلت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة القطرية الدوحة، أن المواطنين الأربعة غادروا برا، دون أن يحدد إلى أي دولة عبروا.

وأكد أن "حركة طالبان لم تعرقلهم وكانت على علم بجهود الإجلاء هذه".

وقال مسؤولون أميركيون إن مواطنين آخرين ربما غادروا أفغانستان منذ أن أنهت الولايات المتحدة حربها التي استمرت 20 عاما في نهاية أغسطس، لكنهم كانوا يفعلون ذلك بوسائل خاصة.

هذا ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى للحصول على الدعم لإجلاء الأمريكيين والأفغان الذين تركوا في أفغانستان.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن بلينكن سيلتقي في الدوحة، التي سيزورها من 6 إلى 8 سبتمبر، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

المصدر: "أ ف ب" + RT