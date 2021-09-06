تركيا تتخذ خطوة جديدة بشأن حدودها مع إيران

رفعت تركيا درجة المراقبة على حدودها مع إيران للحيلولة دون دخول مهاجرين غير نظاميين للبلاد، وخاصة الأفغان بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل.

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وقال رئيس بلدية ولاية وان، محمد أمين بلميز، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن "السلطات أرسلت تعزيزات أمنية إلى الحدود بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان".

وأضاف: "لقد عززنا الإجراءات على الحدود، نحن نبذل قصارى جهدنا لجعل حدود بلادنا آمنة".

وتابع: "نحن نستخدم أفضل التقنيات لمراقبة الحدود، وتم بناء 103 أبراج بصرية على طول الشريط الحدودي" مع إيران.

وأوضح بلميز أن المنطقة الحدودية مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار ورادارات.

وأشار إلى أن خط الجدار الحدودي سيمتد من ولاية وان مرورا بدوغو بايازيت في ولاية آغري، حتى يصل مدينة يوكسكوفا في ولاية هكاري، بالمنطقة الشرقية.

وأعلنت ولاية وان التركية (شرق) أن الجدار الحدودي وأبراج المراقبة الذكية على الحدود، توفر أعلى درجات الأمان لتركيا بفضل تزويدها بأحدث التقنيات.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، اسماعيل جاتاكلي، ضبط 94 ألفا و915 مهاجرا غير نظامي منذ مطلع العام الحالي، أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير قانونية.

وأفاد جاتاكلي بأن "السلطات ضبطت 40 ألفا و98 مهاجرا أفغانيا دخلوا البلاد بطرق غير نظامية منذ بداية 2021".

المصدر: "الأناضول"