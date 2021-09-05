تركيا تنهي تشييد جدار على طول الحدود مع إيران

عرضت الحكومة التركية الجدار الذي تم تشييده على طول الحدود مع إيران في مقاطعة فان، خلال جولة إعلامية يوم الجمعة.

ويهدف الحاجز إلى ردع الزيادة المتوقعة في أعداد اللاجئين الأفغان، الذين يحاولون العبور من الدولة المجاورة.

ويمتد الجزء المكتمل من الجدار الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، لحوالي 156 كيلومترًا، من أصل 560 كيلومترًا. وتعلوه أسلاك شائكة حادة ويحرسه الجيش في عربات مدرعة مع مراقبة مستمرة بطائرات مسيرة.

ويمكن أيضًا رؤية العديد من مواقع الاحتجاز وأبراج المراقبة بالقرب من الجدار.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من المتوقع أن يغادر حوالي 500 ألف أفغاني البلاد بحلول نهاية العام.

وحذرت تركيا من أنها لن تكون قادرة على استيعاب أي طلبات لجوء أخرى من الأفغان.

المصدر: رابتلي