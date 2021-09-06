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على هامش الانقلاب العسكري.. غينيا الدولة الصغيرة والفقيرة ذات الغالبية المسلمة

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على هامش الانقلاب العسكري.. غينيا الدولة الصغيرة والفقيرة ذات الغالبية المسلمة
Reuters
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تقع غينيا، الدولة الصغيرة والفقيرة ذات الغالبية المسلمة، على الساحل الغربي لأفريقيا، مع مستوى متدن من التنمية الاجتماعية ومحو الأمية، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، وعاصمتها كوناكري.

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ويتطابق التاريخ الكامل لغينيا المستقلة مع أربع رئاسات: توري بين عامي (1958-1984) ، وأولئك الذين وصلوا على السلطة على رأس مجموعة كونتي العسكرية (1984-2008) ، ومن وصل الحكم على رأس مجموعة كامارا العسكرية (2008 -2009)، وزعيم المعارضة كوندي، المنتخب في انتخابات توفيقية منذ عام 2008.

كما تعد غينيا ثاني أكبر منتج للبوكسيت (المادة الخام الرئيسية للألمنيوم) في العالم بعد أستراليا وواحدة من أكبر المصدرين، وعلى وجه الخصوص، تتلقى الصين أكثر من نصف إمداداتها من البوكسيت من غينيا.

المصدر: نوفوستي

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