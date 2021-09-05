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انقلاب عسكري بغينيا واعتقال الرئيس

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أعلنت القوات الخاصة في غينيا القبض على رئيس البلاد ألفا كوندي وحل مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور، فيما دان الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الانقلاب العسكري ودعيا للإفراج عن الرئيس.

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