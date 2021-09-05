انقلاب عسكري بغينيا واعتقال الرئيس

أعلنت القوات الخاصة في غينيا القبض على رئيس البلاد ألفا كوندي وحل مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور، فيما دان الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الانقلاب العسكري ودعيا للإفراج عن الرئيس.

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