الجيش الإسرائيلي يشدد مراقبة نقاط العبور وينتشر على الحدود مع الأردن لمنع هروب الأسرى الفارين

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الجيش بتعزيز تواجده على المعابر الحدودية ونقاط التماس، لمنع هروب الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي فجر اليوم.

واستدعى الجيش الاسرائيلي عقب هروب الأسرى الستة الفلسطينيين سريتين مقاتلتين وسريتين من الوحدات الخاصة، للمساعدة في ملاحقة الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع.

كما تم تخصيص عدد من الطائرات المسيرة والمروحيات للمساعدة في كشف وملاحقة الأسرى الفارين.

المصدر: RT