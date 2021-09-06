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"طالبان" تسيطر على مروحيات عسكرية تركتها قوات بنجشير (فيديو)

أخبار العالم

Reuters
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نشرت حركة "طالبان" مقاطع فيديو تظهر استلائها على عدد من المروحيات العسكرية، قالت إن المقاومة في بنجشير تركتها وهربت.

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وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

المصدر: RT

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