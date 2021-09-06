"طالبان" تسيطر على مروحيات عسكرية تركتها قوات بنجشير (فيديو)
Reuters
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نشرت حركة "طالبان" مقاطع فيديو تظهر استلائها على عدد من المروحيات العسكرية، قالت إن المقاومة في بنجشير تركتها وهربت.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.
المصدر: RT
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