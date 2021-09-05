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"المجلس الأعلى لإنقاذ أفغانستان": "طالبان" مهتمة بإقامة علاقات واسعة مع روسيا

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Reuters
مقاتلون في حركة "طالبان".
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أكد "المجلس الأعلى لإنقاذ أفغانستان" أن حركة "طالبان"، التي بسطت مؤخرا سيطرتها على أفغانستان، مهتمة بترتيب علاقات واسعة مع روسيا وإيران وباكستان.

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وقال رئيس "المجلس الأعلى لإنقاذ أفغانستان"، القيادي الميداني السابق في "طالبان"، محمد أكبر أغا، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد: "روسيا تعتبر جارة لنا، علينا ترتيب علاقات واسعة مع موسكو لأن ذلك يصب في مصلحة طالبان".

وتابع أكبر أغا: "إيران وباكستان هما كذلك بلدان يجب تسوية علاقات معها، نحن بحاجة إليهما وهما بحاجة إلينا".

وتعتبر روسيا "طالبان" تنظيما إرهابيا لكنها أقامت مؤخرا اتصالات معها مشيرة إلى أن سيطرة الحركة على أفغانستان يجب التعامل معها كأمر واقع.

المصدر: "تاس" + وكالات

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