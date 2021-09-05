فيديو والصور الأولى عقب عملية اعتقال رئيس غينيا جراء انقلاب عسكري
Reuters Carlo Allegri
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تداولت وسائل إعلام لقطات قيل إنها تظهر رئيس غينيا ألفا كوندي عقب اعتقاله اليوم الأحد جراء انقلاب عسكري شهده بلده.
وتظهر هذه اللقطات الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما محاطا بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة.
#Conakry Alpha Condé en image. pic.twitter.com/EAtO3YSxUu— Abdou Khoudoss Diallo (@DialloKhousane) September 5, 2021
ويقف وراء الانقلاب عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش وقائدها مامادي دومبوي الذي أعلن في رسالة مسجلة عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.
وشهدت مناطق متفرقة من عاصمة غينيا مدينة كوناري منذ صباح اليوم إطلاق نار كثيفا.
المصدر: وكالات
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