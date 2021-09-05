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رئيس البرلمان الإيراني: خروج أمريكا من أفغانستان بهذه الطريقة دليل على أفول قوتها دوليا

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رئيس البرلمان الإيراني: خروج أمريكا من أفغانستان بهذه الطريقة دليل على أفول قوتها دوليا
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قال رئیس البرلمان الايراني، محمد باقر قالیباف، إن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان بهذه الطريقة يدل على أفول قوتها على الصعيد الدولي.

وأضاف قالیباف في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "الجميع يتفق على ان خروج الولايات المتحدة من افغانستان بهذه الطريقة المذلة التي شهدناها يدل على افول قوتها على الصعيد الدولي".

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وتابع قاليباف، "الشعب الإيراني يصر على صيانة الحقوق الدينية والإنسانية للشعب الأفغاني واستقرار الأمن في هذا البلد".

وأوضح رئيس البرلمان أن إرادة إيران حيال أفغانستان تتطابق مع ارادة الشعب الأفغاني و"نحن ندافع عن هذا الشعب الشريف امام اي محاولة محتملة من القوى الخارجية المتسلطة لخلق خلل في أمن أفغانستان".

المصدر: RT

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