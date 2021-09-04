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الرئيس الإيراني: الحضور الأمريكي في أفغانستان لم يجلب إلا الدمار لهذا البلد

الرئيس الإيراني: الحضور الأمريكي في أفغانستان لم يجلب إلا الدمار لهذا البلد

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: الحضور الأمريكي في أفغانستان لم يجلب إلا الدمار لهذا البلد
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن "الحضور الأمريكي في أفغانستان لم يجلب إلا الدمار لهذا البلد".

وأكد رئيسي في حديثه عن الملف الأفغاني على ضرورة "تشكيل حكومة شاملة مبنية على رأي وإرادة الشعب الأفغاني"، مضيفا أن إيران تعتبر أمن افغانستان من أمنها.

وأضاف أن إيران "سوف تقيم علاقات طيبة مع الحكومة المنبعثة من آراء الشعب الافغاني"، مشير إلى أن "العلاقات والتعامل مع دول الجوار أولوية سياستنا الخارجية".

يتبع..

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