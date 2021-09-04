مسؤول في حلف الناتو: يجب أن نجري حوارا مع طالبان
AFP
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أعلن كبير الممثلين المدنيين لحلف الناتو في أفغانستان، ستيفانو بونتيكورفو، الذي كان ينسق إجلاء المدنيين من هذا البلد، ضرورة إجراء حوار مع حركة طالبان.
وقال في حديثه لصحيفة "La Repubblica" الذي تم نشره أمس الجمعة: "أعتقد أن الحوار يجب إجراؤه مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يوجد لدينا عدد قليل جدا من أدوات الضغط، باستثناء (مسألة) الاعتراف بنظامهم (نظام طالبان) الذي هم يهتمون بشرعيته".
وأضاف: "سنعتمد إلى أفعالهم، لا إلى أقوالهم، لكن يجب علينا إجراء الحوار، كذلك من أجل إجلاء الأشخاص الآخرين من هذا البلد".
المصدر: تاس
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