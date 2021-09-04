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مسؤول في حلف الناتو: يجب أن نجري حوارا مع طالبان

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مسؤول في حلف الناتو: يجب أن نجري حوارا مع طالبان
AFP
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أعلن كبير الممثلين المدنيين لحلف الناتو في أفغانستان، ستيفانو بونتيكورفو، الذي كان ينسق إجلاء المدنيين من هذا البلد، ضرورة إجراء حوار مع حركة طالبان.

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وقال في حديثه لصحيفة "La Repubblica" الذي تم نشره أمس الجمعة: "أعتقد أن الحوار يجب إجراؤه مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يوجد لدينا عدد قليل جدا من أدوات الضغط، باستثناء (مسألة) الاعتراف بنظامهم (نظام طالبان) الذي هم يهتمون بشرعيته".

وأضاف: "سنعتمد إلى أفعالهم، لا إلى أقوالهم، لكن يجب علينا إجراء الحوار، كذلك من أجل إجلاء الأشخاص الآخرين من هذا البلد".

المصدر: تاس

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