واشنطن قد تسلم عضوا من "بيتلز داعش" إلى بريطانيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إمكانية تسليم الإرهابي ألكسندا كوتي المعروف بانتمائه إلى ما يعرف بخلية "بيتلز" التابعة لـ "داعش"، إلى بريطانيا، لكنه سيمضي حياته في السجن على كل حال.

وأشارت وزارة العدل في بيان لها، إلى أنه بشروط الصفقة بين المتهم والتحقيق سيمضي كوتي حياته المتبقية في السجن. وبعد 15 عاما من السجن في الولايات المتحدة سيكون من الممكن تسليمه لبريطانيا في حال توجهه بهذا الطلب إلى النيابة العامة، وفي حال تنفيذه جميع شروط الصفقة.

وبشروط الصفقة، يتعين على كوتي قبل ترحيله المحتمل إلى بريطانيا الإقرار بانتهاكه القوانين البريطانية والخضوع لعقوبة السجن مدى الحياة، أو التزامه بالعودة إلى الولايات المتحدة لإكمال عقوبة السجن هناك في حال كان الحكم البريطاني بحقه أخف من السجن مدى الحياة.

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وكان المواطن البريطاني السابق ألكسندا كوتي عضوا في تنظيم "داعش"، بخلية معروفة إعلاميا باسم "البيتلز" لأن أفرادها الأربعة كانوا من بريطانيا وتميزوا بلهجاتهم البريطانية في مقاطع فيديو للإعدامات التي نشرها التنظيم.

وأقر كوتي بذنبه أمام المحكمة الأمريكية في جميع التهم الموجهة إليه، ومن بينها اختطاف رهائن وقتلهم والتآمر بهدف قتل مواطنين أمريكيين في الخارج وتهم الإرهاب.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في قضيته في مارس عام 2022.

المصدر: "نوفوستي"