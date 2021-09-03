تركيا تسجل 276 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تسجيل 276 حالة وفاة و22 ألفا و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.

PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var. pic.twitter.com/XrQxEryibr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021

المصدر: "الأناضول"