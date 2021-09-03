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تركيا تسجل 276 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم

تركيا تسجل 276 وفاة جديدة بكورونا
Reuters CAGLA GURDOGAN
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أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تسجيل 276 حالة وفاة و22 ألفا و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: "الأناضول"

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