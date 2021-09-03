إيطاليا ترصد 6735 إصابة و58 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيلها 6735 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6735، مقابل 6503 الأربعاء و6761 الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى نحو 4.56 مليون حالة، بينها 137025 حالة نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 58 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 69 الأربعاء و62 الخميس، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129410 أشخاص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.293 مليون شخص، بعد تسجيل 6544 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT