وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 5 أكراد بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة "تحييد 5 إرهابيين" من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في منطقة عمليات "نبع السلام" بشمال سوريا.

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وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن العملية جاءت "أثناء محاولتهم شن هجوم" بحسب قولها.

وقالت:" إن قوات المغاوير (الكوماندوز) منعت محاولة هجوم لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" على منطقة "نبع السلام" وحيدت 5 إرهابيين".

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" الذين تعتبرهم "إرهابيين" في شمال العراق وسوريا، مبررة ذلك بالرد على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر هذا الحزب، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الأناضول