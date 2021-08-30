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الداخلية التركية: تحييد 4 إرهابيين شرقي البلاد

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الداخلية التركية: تحييد 4 إرهابيين شرقي البلاد
Reuters
أرشيف
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الاثنين، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن وحدات من قيادة درك شرناق نفذت عملية ضد الإرهابيين في قضاء "بيت الشباب" في إطار عملية "أرن-13".

ولفت البيان إلى أن العملية شهدت استخدام مسيرات مسلحة، وأسفرت عن تحييد 4 إرهابيين مسلحين من المنظمة الانفصالية.

وأكد البيان استمرار العمليات في المنطقة ضد العناصر الإرهابية.

المصدر: الأناضول

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