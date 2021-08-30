الداخلية التركية: تحييد 4 إرهابيين شرقي البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r676
أفادت وكالة "الأناضول" بأن وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الاثنين، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن وحدات من قيادة درك شرناق نفذت عملية ضد الإرهابيين في قضاء "بيت الشباب" في إطار عملية "أرن-13".
ولفت البيان إلى أن العملية شهدت استخدام مسيرات مسلحة، وأسفرت عن تحييد 4 إرهابيين مسلحين من المنظمة الانفصالية.
وأكد البيان استمرار العمليات في المنطقة ضد العناصر الإرهابية.
المصدر: الأناضول
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.