سيئول تمدد إجراءات كورونا الاحترازية لمدة شهر آخر

من المقرر أن تمدد كوريا الجنوبية القيود المفروضة لكبح فيروس كورونا في منطقة العاصمة سيئول الكبرى لمدة شهر آخر على الأقل، حيث تكافح البلاد أسوأ تفش للعدوى.

إقرأ المزيد

وأقر وزير الصحة، كون دوك تشول، اليوم الجمعة بأن القيود طويلة الأمد للفيروس تضر بسبل العيش، لكنه قال إن "وتيرة انتقال العدوى كانت خطيرة للغاية بحيث يصعب على المسؤولين أن يفكروا في تخفيف إجراءات التباعد".

وأبلغت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 1709 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ما يمثل اليوم التاسع والخمسين على التوالي لتسجيل أكثر من 1000 حالة، وتم تحصين 38 بالمئة فقط من السكان، الذين يزيد عددهم عن 51 مليون نسمة، بشكل كامل.

وقواعد المستوى 4 المطبقة في العاصمة سيئول والمناطق الحضرية القريبة منها هي الأعلى قبل الإغلاق، وتحظر التجمعات الاجتماعية الخاصة لثلاثة أشخاص أو أكثر بعد الساعة 6 مساء.

وقال كوون إنه سيتم رفع الحد إلى ستة أشخاص إذا تم تطعيم أربعة منهم على الأقل بشكل كامل، مما يوفر بعض المرونة لمعالجة المخاوف الاقتصادية والتعب الوبائي. وسيتم حظر جميع المطاعم والمقاهي الداخلية بعد الساعة 10 مساء.

المصدر: "أسوشيتد برس"