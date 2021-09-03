إجراءات مكافحة كورونا في نيوزيلندا تؤتي أكلها

سجلت نيوزيلندا 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 41 حالة سجلت في اليوم السابق، في إشارة "مشجعة" على أن قرار إغلاق البلاد يعمل، كما قال نائب رئيس الوزراء غرانت روبرتسون.

وقال روبرتسون في المؤتمر الصحفي اليومي: "هذه النتائج مشجعة، لكن المهمة لم تنته. يجب أن نستمر في توخي الحذر من أجل التغلب على هذا الوباء".

بدورها، قالت مديرة الصحة العامة، كارولين ماكيلني: "في حين أن هذا الانخفاض في الإصابات أمر مشجع، فإننا ندرك أن هذا التفشي يمكن أن يستمر".

هذا وسجلت حالة إصابة واحدة في العاصمة ويلينغتون، بينما كانت بقية الإصابات في أوكلاند، التي لا تزال تخضع لحظر أكثر صرامة مقارنة ببقية البلاد.

فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في التفشي الجديد 764، من بينهم 43 شخصا في المستشفى، ومن بينهم 9 في العناية المركزة و3 يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي.

المصدر: "الغارديان"