شرطة نيوزيلندا تبحث عن رجل هرب من الحجر الصحي

هرب رجل مصاب بفيروس كورونا من منشأة مخصصة للحجر الصحي بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا، مما دفع الشرطة إلى تشكيل فريق للبحث عنه.

وقام عناصر الشرطة بتطويق مركز الحجر والمنطقة المحيطة به، وبعد وقت قليل تم إلقاء القبض عليه.

وقال المشرف على منشأة الحجر، ستيف كيهو: "الشرطة على اتصال مع وزارة الصحة لرصد تحركات هذا الشخص منذ أن غادر مركز العزل والحجر الصحي"، مؤكدا أن "عناصر الفريق الذين استجابوا لهذا الحادث يرتدون معدات الوقاية الشخصية الكاملة واتبعوا جميع الإرشادات الصحية".

وقال الوزير المسؤول عن ملف كوفيد-19، كريس هيبكنز، إن كاميرات المراقبة رصدت شخصا مختبئا في الغابة.

يذكر أن هذا الشخص ليس أول شخص يهرب من منشأة العزل، ففي عام 2020 هرب ثلاثة أشخاص من منشأة الحجر، حيث غادر أحدهم ليشتري الكحول وآخر إلى سوبر ماركت.

والشخص الذي لا يمتثل إلى القوانين الخاصة بمكافحة كوفيد-19 يواجه ستة أشهر في السجن أو غرامة تصل إلى 4000 دولار نيوزيلندي.

المصدر: "الغارديان"