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زلزال بقوة 5,1 درجة في داغستان

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زلزال بقوة 5,1 درجة في داغستان
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أفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ في جمهورية داغستان الروسية بتسجيله وقوع زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة في أراضي الجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "تم في الساعة 06:34 صباح اليوم الجمعة في أراضي منطقة بيجتينسكي على عمق 20 كيلومترا تسجيل زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر".

وأضاف: "وشعر في الهزات الأرضية سكان المناطق أخوافسكي وبوتليخسكي وأونتسوكولسكي. ولم تصل حتى الآن أي معلومات حول وقوع خسائر".

المصدر: تاس

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