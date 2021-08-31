هزات أرضية تضرب مقاطعة نوفوسيبيرسك

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في نوفوسيبيرسك، لمراسل "نوفوستي" اليوم، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.2 درجة في منطقة إيسكيتينسكي في المقاطعة.

ووفقا له، لم يتسبب ذلك بأية إصابات أو أضرار مادية.

وأضاف المصدر :"تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة على بعد 2.5 كيلومتر شمال غرب قرية أوست كيم".

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وأشار المصدر إلى أن، بؤرة الزلزال كانت على عمق 18 كيلومترا، وشعر بالزلزال في أوست كيم بقوة تصل إلى 3 درجات.

وأكد المصدر، أنه لم ترد بعد أية معلومات عن وقوع أشرار في المباني المختلفة.

المصدر: نوفوستي