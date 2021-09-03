مصر تسجل 303 إصابات و12 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، عن تسجيلها 303 إصابات و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 303 حالات، مقارنة مع 291 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 289035.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 12 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 7 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16755 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 439 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 240325 شخصا.

المصدر: RT