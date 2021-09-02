تركيا ترجح إمكانية إشراك شركات خاصة في تأمين مطار كابل

رجح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن شركات خاصة قد تشارك في ضمان أمن مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وصرح تشاووش أوغلو اليوم الخميس أثناء مؤتمر صحفي عقد في أنقرة أن تركيا تلقت مقترحات بشأن التعاون في تشغيل مطار كابل من حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان ومن دول أخرى.

وأشار الوزير إلى أن حكومة أنقرة تدرس هذه المقترحات، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري أن تتولى تركيا أو قطر هذه المهمة بالكامل.

وأوضح: "ليس من الضروري أن تتولى دولة هذه المهمة، ومن الممكن إشراك شركات (خاصة) فيها أيضا، وسلمنا أفكارنا عن تأمين (مطار كابل) إلى طالبان".

ويأتي ذلك بعد يوم من من وصول خبراء تقنيين من تركيا وقطر إلى مطار كابل لمعاينته وتقييم الأضرار التي لحقت به، تمهيدا لاستئناف عمله بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منه مؤخرا واستكمال "طالبان" سيطرتها عليه.

المصدر: "تاس"