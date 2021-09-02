ماليزيا ترفع الحظر على طائرة "بوينغ 737 ماكس"

قالت هيئة الطيران المدني الماليزية (CAAM) في بيان اليوم الخميس، إنها رفعت الحظر المفروض على تشغيل طائرة الركاب "بوينغ 737 ماكس" بعد أكثر من عامين.

رفعت CAAM الحظر، حيث أصدرت توجيها جديدا للسلامة ينطبق على مشغلي الطيران الماليزيين والأجانب، يوم الخميس.

وفيما يتعلق بالطائرة 737 ماكس، قالت الجهة التنظيمية إنها كانت تراقب عن كثب عملية الموافقة والعمل المكثف الذي تم الاضطلاع به، لا سيما من بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، وقبلت متطلبات العودة إلى الخدمة الشاملة التي حددتها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

المصدر: "رويترز"