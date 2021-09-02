ماليزيا ترفع الحظر على طائرة "بوينغ 737 ماكس"
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r753
قالت هيئة الطيران المدني الماليزية (CAAM) في بيان اليوم الخميس، إنها رفعت الحظر المفروض على تشغيل طائرة الركاب "بوينغ 737 ماكس" بعد أكثر من عامين.
رفعت CAAM الحظر، حيث أصدرت توجيها جديدا للسلامة ينطبق على مشغلي الطيران الماليزيين والأجانب، يوم الخميس.
وفيما يتعلق بالطائرة 737 ماكس، قالت الجهة التنظيمية إنها كانت تراقب عن كثب عملية الموافقة والعمل المكثف الذي تم الاضطلاع به، لا سيما من بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، وقبلت متطلبات العودة إلى الخدمة الشاملة التي حددتها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.