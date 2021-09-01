بايدن يؤكد لزيلينسكي الدعم الأمريكي لأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعم واشنطن لكييف، مشيرا إلى أنه سيبحث معه الخطوات اللاحقة لمساعدة أوكرانيا في إصلاحاتها وتكاملها مع أوروبا.

وقال بايدن في مستهل لقائه الرئيس الأوكراني في واشنطن يوم الأربعاء: "سنناقش اليوم كيف يمكن للولايات المتحدة أن تواصل دعم أوكرانيا في تفعيل برنامجها للإصلاحات الديمقراطية والمضي قدما بتكاملها مع أوروبا".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة "متمسكة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" وتدعم مساعيها الأوروبية.

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وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستستأنفان عمل اللجنة الخاصة بالشراكة الاستراتيجية، وستستحدثان آلية جديدة للتعاون الدفاعي الاستراتيجي، إلى جانب حزمة مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 60 مليون دولار.

وأعرب بايدن عن أمله بزيارة أوكرانيا مجددا في وقت قريب، علما بأنه زار البلاد للمرة الأخيرة في عام 2017 بصفة نائب الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة من إدارة باراك أوباما.

من جهته، أعلن زيلينسكي أنه يرغب في مناقشة الوضع في دونباس وما سماه بـ"الاحتلال الروسي للقرم" والأمن في منطقتي البحر الأسود وبحر آزوف، واصفا الولايات المتحدة بأنها "شريك استراتيجي" لأوكرانيا.

المصدر: وكالات