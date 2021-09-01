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زيلينسكي يطلب من واشنطن ضمانات بعد إنجاز بناء "السيل الشمالي-2"

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زيلينسكي يطلب من واشنطن ضمانات بعد إنجاز بناء
Sputnik
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قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن اليوم، إن بلاده تعول على الضمانات الأمريكية بعد استكمال وتشغيل خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2".

وأضاف زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل للولايات المتحدة: "حتى إذا اكتمل بناء الخط، فسنواصل الكفاح وسنرى هل سيعمل فعلا. وإذا نجح الخط في عمله، فسنقوم بمناقشة أمور وضمانات محددة".

وعلى سؤال توضيحي حول ما إذا كان يتحدث عن عقوبات ضد روسيا، رد زيلينسكي بالإيجاب: "نعم، أعني العقوبات".

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اليوم الأربعاء، سيعقد اللقاء بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن. وسيكون الموضوع الرئيسي، خلال المحادثات الأوكرانية الأمريكية في واشنطن، إشراك الولايات المتحدة في التسوية السلمية للصراع في دونباس.

كما سيتركز النقاش كذلك، على خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، وتوفير ضمانت أمن الطاقة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

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