زيلينسكي يصل إلى واشنطن في زيارة عمل

قال المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصل إلى واشنطن في زيارة عمل، ليلتقي غدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه اليوم: "وصل زيلينسكي والسيدة الأولى يلينا زيلينسكايا إلى واشنطن، في إطار زيارة عمل لرئيس الدولة الأوكرانية إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن. ويتضمن جدول أعمال الزيارة، عقد لقاء على انفراد بين الرئيسين، ومن ثم سيعقد لقاء موسع بمشاركة وفدي الدولتين".

ووفقا لبيان المكتب الصحفي، سيعقد الرئيس الأوكراني خلال زيارته، عدة لقاءات مهمة مع المسؤولين الأمريكيين. ويخطط كذلك للتوقيع على مجموعة من الوثائق بين الدولتين.

وأشار المكتب الصحفي، إلى أن زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، ستستمر عدة أيام وستشمل العديد من المدن على السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قالت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، إن زيلينسكي سيبقى في واشنطن يومي 31 أغسطس و 1 سبتمبر، وبعد ذلك سيتوجه إلى كاليفورنيا، حيث من المقرر أن يلتقي برجال أعمال أمريكيين.

المصدر: نوفوستي