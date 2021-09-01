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الولايات المتحدة.. إطلاق نار في مدرسة بولاية نورث كارولاينا

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الولايات المتحدة.. إطلاق نار في مدرسة بولاية نورث كارولاينا
الصورة من "تويتر"
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أعلنت الشرطة الأمريكية إغلاق مدرسة "ماونت تابور" الثانوية في نورث كارولينا بعد ورود أنباء عن إطلاق للنار داخل حرم المدرسة.

وطلبت الشرطة من أولياء الأمور عدم التوجه إلى المدرسة لأخذ أولادهم، وبدلا من ذلك التوجه إلى مركز تسوق "هاريس تيتر" لاستلامهم.

ذكرت صحيفة "ونستون سالم جورنال" أن الإغلاق حدث بعد سماع طلقات متعددة في الحرم الجامعي من قبل طالبة كانت تتحدث على الهاتف مع شقيقتها.

المصدر: The Hill

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