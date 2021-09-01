الولايات المتحدة.. إطلاق نار في مدرسة بولاية نورث كارولاينا
أعلنت الشرطة الأمريكية إغلاق مدرسة "ماونت تابور" الثانوية في نورث كارولينا بعد ورود أنباء عن إطلاق للنار داخل حرم المدرسة.
Mount Tabor High School is on lockdown. There has been a shooting on school property. We and the WSPD have secured the campus and are doing everything possible to keep students safe. We are actively investigating what happened and will share confirmed information when available.— cityofwspolice (@cityofwspolice) September 1, 2021
وطلبت الشرطة من أولياء الأمور عدم التوجه إلى المدرسة لأخذ أولادهم، وبدلا من ذلك التوجه إلى مركز تسوق "هاريس تيتر" لاستلامهم.
ذكرت صحيفة "ونستون سالم جورنال" أن الإغلاق حدث بعد سماع طلقات متعددة في الحرم الجامعي من قبل طالبة كانت تتحدث على الهاتف مع شقيقتها.
BREAKING: We do not have any details confirmed. Police and other first responders are on Petree Road, at Mount Tabor High School.— WXII Lee Anne Denyer (@WXIILeeAnne) September 1, 2021
We have seen police, an ambulance, sheriff deputies and fire department. Parents are here, too. @WXIIpic.twitter.com/QblwfLZ7FA
المصدر: The Hill
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