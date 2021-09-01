مسؤول أمريكي: قد نكون تركنا وراءنا معظم الأفغان الذين ساعدونا

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قد تكون تركت وراءها معظم الأفغان الذين ساعدوها خلال سنوات الحرب الـ20، وأعطت الأولوية لمواطنيها في عملية الإجلاء الجوي.

وردا على سؤال حول عدد المتقدمين المحتملين لبرنامج تأشيرة الهجرة الخاصة (SIV) للحلفاء الأفغان وعائلاتهم الذين بقوا في كابل، قال المسؤول إنه لا يمكن أن يعلن عن عدد محدد.

وأضاف: "تم إجلاء حوالي 2000 من المتقدمين لـSIV إلى الولايات المتحدة قبل إطلاق الجسر الجوي الأوسع في منتصف أغسطس".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء "إجلاء 6000 أمريكي من كابل وأكثر من 124 ألفا من المدنيين من بلدان الدول الحلفاء والأفغان"، معتبرا أن "عملية الإجلاء كانت إنجازا هائلا ليس فقط للجيش الأمريكي ولكن أيضا لجيوش الحلفاء والشركاء".

المصدر: "رويترز" + RT